Algeria, Bennacer titolare nell'amichevole contro il Togo

Dopo essere tornato in campo con la maglia del Milan in occasione della sfida casalinga contro il Frosinone dello scorso 2 dicembre dopo un lungo periodo di degenza, Ismael Bennacer questa sera dovrebbe essere presente nell'undici titolare dell'Algeria per l'amichevole contro il Togo in programma alle ore 21.

Impegno, questo, che il CT algerino Belmadi non ha alcuna intenzione di sottovalutare, considerato il fatto che da questa sfida potrebbe ricevere risposte importanti in vista dell'imminente Coppa d'Africa: l'allenatore ha infatti schierato titolare Ismael Bennacer in mezzo al campo. Questa la formazione ufficiale:

ALGERIA: Mandrea, Atal, Bensebaini, Mandi, Ait Nouri, Bentaleb, Bennacer, Feghouli, Mahrez, Ounas, Slimani.