Algeria, si attende ancora la decisione di Yacine Adli

Oltre ad Ismael Bennacer, un altro giocatore del Milan potrebbe vestire la maglia dell'Algeria: si tratta di Yacine Adli che ha già parlato con il ct algerino, il quale sta provando a convincerlo a giocare per la nazionale nord africana e non per la Francia. Al momento, però, il centrocampista rossonero non ha ancora comunicato la sua decisione. Lo riferisce Tuttosport.