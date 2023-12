All'Arechi arbitra Doveri: per il Milan le ultime sono un brutto ricordo

L'arbitro della sfida tra Salernitana e Milan di questa sera all'Arechi, sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Sarà la ventinovesima direzione in carriera con i rossoneri che hanno con il fischietto romano un bilancio positivo. Eppure i ricordi più recenti, sono entrambi molto negativi. Negli ultimi due incroci, infatti, sono arrivate due sconfitte. La prima in casa dell'Udinese lo scorso marzo (3-1), nella gara in cui Ibra ha segnato il suo ultimo gol da professionista. La seconda in casa dello Spezia, a maggio, tra le due semifinali di Champions (2-0).

La designazione completa:

Arbitro: Doveri

Assistenti: Rocca – Moro

IV UOMO: Camplone

VAR: Di Paolo

AVAR: Meraviglia