Alla ricerca del primo gol: così Chukwueze in campo contro il Genoa

Secondo le ultime indiscrezioni di formazioni, per la 3^ volta in questa stagione Samuel Chukwueze potrebbe partire titolare nella formazione anti Genoa scelta da Stefano Pioli. Per l'esterno nigeriano sin qui ancora zero reti e niente assist in questa stagione: sfortunata la serata di Dortmund dove, nei minuti finali di partita, avrebbe potuto e dovuto siglare un gol fondamentale per lui ma anche per la squadra.

Cosa rimane? La velocità e il dribbling, fluido e preciso con il quale il nigeriano salta gli avversari, ma anche una grande voglia di voler attaccare porta e profondità, alla ricerca di un gol che sbloccherebbe definitamente la stagione rossonera dell'ex Villareal.