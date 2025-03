Alla Roma basta un gol dopo 23 secondi: vittoria a Empoli grazie a Soulè

La Roma non si ferma più e opera il controsorpasso sul Milan in classifica. I giallorossi di mister Claudio Ranieri si confermano la squadra migliore dell'anno solare 2025, vincendo anche in casa dell'Empoli che, dal canto suo, rimane in penultima posizione. Alla squadra capitolina è bastata una rete di Matias Soulè dopo appena 23 secondi di gioco, un gol da record per la squadra giallorossa.

Il programma completo della 28ª giornata di Serie A

07/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Cagliari 1-1

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia 1-1

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino 2-2

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan 2-3

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza 3-2

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna 1-2

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina 2-1

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma 0-1

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta DAZN

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese DAZN/SKY