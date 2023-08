Alla Roma non basta Dybala, il Tolosa vince 2-1

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - La penultima amichevole estiva della Roma finisce con un ko maturato nel finale: a Tolosa, vincono i padroni di casa 2-1. La squadra di Mourinho tornerà in campo il 12 agosto contro il Partizani Tirani, nell'ultimo test prima del debutto in campionato. Nelle fila giallorosse erano assenti Ibanez - si avvicina il suo trasferimento in Arabia Saudita, all'Al Ahli - e Matic per problemi di gestione fisica, come reso noto dalla Roma. Tempo cinque minuti, e i biancoviola passano in vantaggio con Dallinga, servito da un traversone teso di Suazo. I francesi giocano bene e guadagnano altre due occasioni da gol (entrambe con protagonista Dallinga, prima di testa e poi di piede). I giallorossi però tengono botta, e al 26' Dybala firma l'1-1 con una punizione magistrale.

La gara si accende e per poco Kristensen non realizza il raddoppio, scampato dal portiere del Tolosa. Dybala esce dal campo al 36', rassicurando però la panchina sulle sue condizioni. Il secondo tempo parte su ritmi blandi, con Mourinho che manda in campo Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy. La grande chance per la Roma arriva poco prima del 35', quando Mancini mette Pellegrini davanti a Restes, che para miracolosamente. Gol sbagliato, gol subito: al 90' una distrazione colossale di tutta la difesa romanista porta alla deviazione in rete di Begraoui, 2-1 per il Tolosa. (ANSA).