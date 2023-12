Alla scoperta di Guirassy, Gazzetta: "Serhou in stato di grazia. Destro, dribbling e tacco: segna in tutte le maniere"

vedi letture

L'edizione della Gazzetta dello Sport traccia stamattina un bel profilo di Sarhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda che piace tanto al Milan. In particolare la Rosea si sofferma soprattutto sulle sue capacità da goleador in questa stagione: "Serhou in stato di grazia. Destro, dribbling e tacco: segna in tutte le maniere".

L'attaccante guineano ha segnato finora 19 gol 16 partite tra Bundersliga e Coppa di Germania e lo ha fatto in tutti i modi, compresi un colpo di tacco e un rigore a cucchiaio. L'oggetto del desiderio del Milan, che ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro, sta avendo numeri pazzeschi in Germania che hanno attirato l'attenzione anche di diversi club inglesi.