Alla scoperta di Rafa Mir, l'obiettivo del Milan per l'attacco

Viste le difficoltà per Paston Daka del Leicester, il Milan ha virato nelle ultime ore su Rafa Mir: è in corso una trattativa con il Siviglia per un prestito con diritto di riscatto, le parti stanno cercando di trovare un accordo, ma è una corsa contro il tempo visto che alle 20 chiuderà il mercato estivo. Ma chi è Rafa Mir? Nato a Murcia il 18 giugno 1997, è cresciuto nelle giovanili del Valencia prima di esordire il 24 novembre 2015 in prima squadra in un match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Nell'inverno 2018 passa al Wolverhampton, ma trova pochissimo spazione così l'estate successiva viene ceduto in prestito all'UD Las Palmas (30 presenze e 7 gol).

Nuovo prestito nell'estate 2019, questa volta al Nottingham Forest ma le cose non vanno bene e a gennaio 2020 torna al Wolverhampton, il quale lo cede nuovamente a titolo temporaneo all'Huesca, dove rimane per un anno e mezzo (25 gol in 57 partite). Il 20 agosto 2021 viene ceduto dagli inglesi a titolo definitivo al Siviglia per una cifra intorno ai 16 milioni di euro (con la squadra andalusa ha collezionato 86 presenze e segnato 22 reti). Si tratta di un giocatore molto forte fisicamente (è alto 191 cm), è bravo nel proteggere la palla e nel gioco aereo, e fa sentire la sua presenza in area di rigore, ma sa muoversi bene su tutto il fronte d'attacco visto che in carriera ha fatto anche l'esterno d'attacco sia a destra che a sinistra.