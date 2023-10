Allarme Primavera: solo il 2% dei giovani approda in A. E il 35% di loro resta come fuori quota

L'indagine condotta dal Corriere dello Sport evidenzia un problema abbastanza evidente che c'è in Italia, riguardante i giovani ed il loro futuro dopo la militanza in Primavera, che passerà dall'essere U19 a U20. Che fine fanno i giovani al termine del settore giovanile? Il quotidiano in edicola questa mattina ha svelato il risultato di uno studio che si è basato su un campione di 400 calciatori.

Solamente il 2% approda direttamente in Serie A, il 5% in Serie B e il 18% in Serie C. Un dato preoccupante che deve necessariamente suggerire una riflessione: solo il 25% dunque riesce a giocare tra i grandi e restare nel professionismo italiano. Già, perché il 7% si trasferisce all'estero, il 28% nei dilettanti, il 3% resta svincolato e senza squadra, mentre il 35% viene tenuto come fuori quota per raggiungere più facilmente magari un obiettivo di squadra.