Allarme Pulisic, Fonseca: "Ha un problema alla caviglia, non è pronto per domani"

Intervenuto così in conferenza stampa, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca ha voluto commentare l'imminente partita di domani sera contro la Roma. Questo un estratto delle sue parole in conferenza a Milanello sulla situazione di Christian Pulisic:

"Mi aspettavo che potessimo avere Pulisic. Sta bene ma questi ultimi due giorni ha un problema alla caviglia, che è un altro. Non si è allenato con noi. È un problema sorto durante il processo di recupero, non è pronto per domani, neanche per la panchina. Non per il problema precedente ma questo nuovo che è sopraggiunto. Loftus sta molto meglio, penso che la prossima settimana potrà essere una soluzione. Morata sta bene, è pronto per giocare. Bennacer sta bene, è molto motivato: non ha lacondizione fisica per fare i 90 minuti, ma è pronto per giocare e giocherà. Sono sicuro che giocherà. Musah e Leao sono più in ritardo, nel recupero, vediamo se possiamo recuperarli per la Supercoppa. Avremo 11 giocatori (sorride, ndr)".