Alle 10:30 Tomori e Pobega parleranno a 350 studenti per il progetto "Tutti i colori dello sport"

Nella mattinata di oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, in collaborazione con Città metropolitana di Milano e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, andrà in scena un appuntamento speciale di “Tutti i colori dello sport”, programma di incontri tra i calciatori rossoneri e gli studenti delle scuole secondarie, a dialogo su tematiche valoriali per la diffusione di una cultura di tolleranza e inclusività. Davanti agli studenti delle scuole secondarie, saranno ospiti i calciatori del Milan Fikayo Tomori e Tommaso Pobega, oltre che 350 studenti delle scuole di formazione professionale di Afol metropolitana.

L'evento si terrà domani mattina dalle 10.30 alle 12 presso l'Auditorium Enzo Tortora. A moderare l'incontro ci sarà il giornalista e telecronista di Dazn Pierluigi Pardo. A gennaio i calciatori Musah e Grimshaw erano stati protagonisti di un evento della stessa serie ("Tutti i colori dello Sport"), proprio pochi giorni dopo gli insulti razzisti a Maignan di Udine.