Alle 11:30 la conferenza stampa di Dionisi in vista del Milan

Ieri pomeriggio neroverdi in campo al Mapei Football Center per una seduta d’allenamento composta da riscaldamento, giochi di posizione, possesso palla ed esercitazioni tecnico-tattiche. Oggi, Venerdì 29 Dicembre, alle ore 11,30 presso la sala stampa del Mapei Football Center, si terrà la conferenza prepartita di Mister Alessio Dionisi. Nel pomeriggio è prevista la partenza per il ritiro di Milano.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

MILAN: (4-3-3) Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

SASSUOLO: (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.