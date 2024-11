Alle 11:30 la rifinitura pre Real Madrid del Milan. Immagini LIVE su MilanNews

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino. Nel primo pomeriggio la squadra partirà per Madrid, dove alle 19.00 si terrà la conferenza stampa di Mister Fonseca e Mike Maignan (in diretta su AC Milan Official App e Milan TV).

IL REPORT DI IERI

Rossoneri a Milanello ieri mattina, per il primo allenamento in preparazione del prossimo impegno in Champions League che vedrà il Milan affrontare il Real Madrid al Santiago Bernabéu martedì 5 novembre alle ore 21.00.

In palestra, per un lavoro di scarico, gli undici partenti di Monza. In campo gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato l'attivazione muscolare con una serie di esercizi focalizzati su mobilità e rapidità. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di sfide (2v2, 3v3) seguite da alcune esercitazioni attacco/difesa che hanno preceduto una partitella a tema, con la quale si è chiusa la sessione odierna.