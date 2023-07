Alle 12:30 la presentazione del calendario di Serie A LIVE su MilanNews

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

La nuova stagione è, di fatto, iniziata ufficialmente il 1° luglio e in pochi giorni tutte le squadre di Serie A si ritroveranno per preparare al meglio i loro rispettivi impegni. Il calendario del campionato verrà pubblicato e presentato oggi, mercoledì 5 luglio, alle ore 12.30 e in diretta televisiva su DAZN. I sorteggi saranno live su APP di MilanNews e sul canale Twitch ufficiale.

QUI la diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan.