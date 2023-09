Alle 12 aprirà la vendita libera dei biglietti per Milan-Newcastle

vedi letture

Il 19 settembre, il Milan ospiterà il Newcastle United per la prima partita del girone di Champions League, partita che segnerà il ritorno di Sandro Tonali a San Siro contro i suoi ex compagni. I biglietti, per chi ha già l'abbonamento in Serie A, sono già in vendita dal 5 settembre: da oggi alle 12 i restanti tagliandi saranno disponibili in vendita libera. Come riporta il sito rossonero i prezzi partiranno da 49 euro.