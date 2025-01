Alle 13:30 la conferenza stampa di Conceiçao pre Juventus-Milan

Battuto il Como, il Milan è subito tornato ieri al lavoro per preparare la delicata sfida di sabato all'Allianz Stadium contro la Juventus. Senza Pulisic, Thiaw, Loftus-Cheek, infortunati, e Morata, squalificato, Sergio Conceiçao proverà a mandare in campo un undici competitivo che possa portare a Milano i tre punti per continuare la risalita in classifica del Diavolo verso il quarto posto.

Di questi e di tanti altri temi ne parlerà oggi in conferenza stampa l'allenatore del Milan, atteso per le 13.30 nella sala stampa del centro sportivo di Milanello. Potrete seguire le parole di mister Conceiçao sui canali ufficiali del club ma anche grazie al live testuale di MilanNews.it.