Alle 13 italiane l'ultima partita stagionale del Milan: info e dettagli

vedi letture

Oggi, 31 maggio, a Perth il Milan incontrerà in amichevole la Roma di Daniele De Rossi per concludere definitivamente la stagione. In panchina non ci sarà Stefano Pioli, che con la gara contro la Salernitana ha salutato definitivamente il Milan, ma Daniele Bonera, ex calciatore rossonero che negli ultimi anni ha fatto parte del suo staff.

Non ci sono alcuni rossoneri illustri, a partire da Leao e Pulisic, per continuare con Bennacer e Maignan. Presenti invece i francesi Theo Hernandez e Giroud. Di seguito i convocati per la trasferta australiana.

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.