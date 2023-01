MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina già la prossima giornata di campionato con il Milan che ospieterà la Roma di Josè Mourinho a San Siro domenica sera. L'allenatore rossonero Stefano Pioli parlerà oggi in conferenza stampa alle ore 14.15, come di consueto. Sul sito di MilanNews.it, come sempre, sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento.