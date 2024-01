Alle 14:15 la conferenza di mister Pioli alla vigilia di Udinese-Milan

In vista della prossima sfida di campionato del Milan sul campo dell'Udinese, in programma sabato alle 20.45, Stefano Pioli parlerà come sempre in conferenza stampa a Milanello il giorno prima della partita: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago oggi, venerdì, alle 14.15.

Questo il programma della 21^ giornata di Serie A con alcuni match che si giocheranno a febbraio in quanto nei prossimi giorni Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina si contenderanno la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita:

20/01/2024 Sabato 18.00 ROMA-HELLAS VERONA DAZN

20/01/2024 Sabato 20.45 UDINESE-MILAN DAZN/SKY

21/01/2024 Domenica 12.30 FROSINONE-CAGLIARI DAZN/SKY

21/01/2024 Domenica 15.00 EMPOLI-MONZA DAZN

21/01/2024 Domenica 18.00 SALERNITANA-GENOA DAZN

21/01/2024 Domenica 20.45 LECCE-JUVENTUS DAZN

14/02/2024 Mercoledì 19.00 BOLOGNA-FIORENTINA DAZN

22/02/2024 Giovedì 20.45 TORINO-LAZIO DAZN/SKY

28/02/2024 Mercoledì 18.00 SASSUOLO-NAPOLI DAZN

28/02/2024 Mercoledì 20.45 INTER-ATALANTA DAZN