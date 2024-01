Alle 14:15 la conferenza stampa di Pioli pre Milan-Roma

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta, il Milan è atteso dall'importante sfida di campionato contro la Roma. I giallorossi faranno visita al Diavolo alle 20.45 domenica sera nella prima giornata del girone di ritorno di campionato. Una gara cruciale e fodnamentale per quanto riguarda un posto in Champions League.

Stefano Pioli tornerà a parlare in conferenza stampa. L'appuntamento con i giornalisti è fissato per la giornata di oggi alle ore 14.15, alla vigilia della sfida contro la Roma. Potrete seguire le dichiarazioni del tecnico rossonero sui canali ufficiali del club e con la nostra diretta testuale come di consueto.