Alle 14:30 la conferenza di Pioli e Adli per Milan-Slavia Praga

In vista della sfida di giovedì alle 21 a San Siro contro lo Slavia Praga, valida per l'andata degli ottavi di Europa League, il Milan svolgerà l'allenamento di rifinitura questa mattina a Milanello a partire dalle 11.30 (i primi 15' saranno come sempre aperti alla stampa). Poi nel pomeriggio, sempre nel Centro Sportivo rossonero, ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli e Yacine Adli che parleranno alle 14.30: sarà possibile seguire le loro dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

IL REPORT DI IERI DI MILANELLO

Rossoneri a Milanello per l'allenamento in preparazione del prossimo incontro di Europa League contro lo Slavia Praga, andata degli Ottavi di finale, in programma giovedì 7 marzo a San Siro alle ore 21.00.

Prima parte del lavoro dedicato all'attivazione muscolare in palestra, con anche alcuni esercizi sulla forza. Poi spostamento sul campo centrale per terminare la fase di riscaldamento con alcuni allunghi.

L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso, che hanno preceduto la fase tattica e la consueta partitella su campo ridotto.

IL PROGRAMMA DELLO SLAVIA PRAGA

Per quanto riguarda il programma dello Slavia Praga, alle 17.15 a San Siro ci sarà la conferenza stampa dell'allenatore più un giocatore e subito dopo, a partire dalle 18, la squadra ceca svolgerà la seduta di rifinitura sul campo del Meazza (anche in questo caso i primi 15' saranno aperti alla stampa).