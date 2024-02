Alle 14,30 la conferenza stampa di Pioli e Gabbia pre Milan-Rennes

In vista della sfida di giovedì sera a San Siro contro il Rennes, valida per l'andata degli spareggi degli ottavi di Europa League, il Milan svolgerà questa mattina l'allenamento di rifinitura sui campi di Milanello a partire dalle 11 (i primi 15 minuti saranno aperti alla stampa). Nel pomeriggio, è invece in programma, sempre nel Centro sportivo di Carnago, la consueta conferenza stampa della vigilia: alle 14.30 Stefano Pioli e Matteo Gabbia risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a Milanello; le loro dichiarazioni saranno leggibili con il live testuale su MilanNews.it.

Questo invece il programma della vigilia del Rennes: allenamento di rifinitura alle 10.30 presso il Centro di Allenamento Henri Guerin – La Piverdière. Successivamente nel pomeriggio ci sarà la partenza per Milano, mentre alle 18.30 si terrà la conferenza stampa dei francesi a San Siro.