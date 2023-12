Alle 14:30 la conferenza stampa di Pioli pre Salernitana-Milan

Dopo la bella vittoria casalinga contro il Monza, il prossimo impegno del Milan in Serie A è in programma venerdì alle 20.45 in casa della Salernitana. In vista di questa partita valida per la 17^ giornata di campionato, Stefano Pioli interverrà oggi giovedì in conferenza stampa a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14.30.

Sarà possibile seguire in diretta le dichiarazioni di Pioli con il live testuale su MilanNews.it.

Il Milan terzo in classifica affronterà la Salernitana che è ultima e che è allenata da un grande ex rossonero, vale a dire Filippo Inzaghi che con la maglia rossonera ha segnato 126 gol in 300 partite e ha vinto due Champions League (2003, 2007), una Coppa Italia (2003), due Supercoppe Europee (2003, 2007), due Scudetti (2003-04, 2010-11) e un Mondiale per Club (2007).