Alle 14:30 la presentazione in conferenza stampa di Loftus-Cheek

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è il giorno della presentazione ufficiale di Ruben Loftus-Cheek come nuovo giocatore del Milan: il centrocampista inglese, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea, interverrà in conferenza stampa a partire dalle 14.30 nel Centro Sportivo di Milanello. Grazie al nostro consueto live testuale potrebbe seguire in diretta tutte le sue dichiarazioni.