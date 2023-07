MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo la conferenza stampa di ieri Christian Pulisic, nella giornata di oggi, alle 14:30, ci sarà la presentazione di Luka Romero, arrivato a parametro zero dalla Lazio. Le dichiarazioni del 2004 argentino saranno leggibili in diretta con il live testuale su MilanNews.it.