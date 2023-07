Alle 14.30 la prima conferenza stagionale di Pioli all'inizio del ritiro

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si riparte! Il Milan oggi darà il via ufficiale alla propria stagione sul campo con il raduno a Milanello. Prima dell'allenamento, fissato alle 17, la stampa potrà incontrare l'allenatore Stefano Pioli in conferenza per quelle che saranno le prime dichiarazioni del tecnico in questa stagione. L'appuntamento è alle 14.30 e, come sempre, potrete seguire la conferenza nella diretta testuale di MilanNews.it.