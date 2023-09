Alle 14 la conferenza di presentazione di Jovic

vedi letture

Arrivato nel pomeriggio dell'ultimo giorno di mercato, le tempistiche di impegni ufficiali tra club e nazionali non hanno dato tempo a Luka Jovic di presentarsi in conferenza stampa come succede per tutti i neo acquisti.

Una mancanza che sta per essere colmata, visto che oggi giovedì 14 settembre, a partire dalle ore 14:00, il centravanti serbo parlerà in conferenza da Milanello. Le sue dichiarazioni saranno leggibili in diretta con il live testuale su MilanNews.it.