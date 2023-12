Alle 14 la conferenza stampa di Pioli alla vigilia del Sassuolo

Oggi, giorno di vigilia di Milan-Sassuolo, Stefano Pioli interverrà come sempre in conferenza stampa a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle 14. Le sue dichiarazioni saranno leggibili in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

MILAN: (4-3-3) Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

SASSUOLO: (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.