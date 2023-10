Alle 15 a Casa Milan il Meet&Greet con Pobega, Romero, Zeroli e K. Asslani

Venerdì 20 ottobre il Casa Milan Store ospiterà un doppio evento dedicato ai tifosi milanisti. Alle 15.00 andrà in scena un Meet&Greet che coinvolgerà tutte le nostre principali squadre: ci saranno Luka Romero e Tommaso Pobega per la Prima Squadra Maschile, Kosovare Asllani per la Femminile e Kevin Zeroli per la Primavera. I giocatori e le giocatrici saranno a disposizione per scattare una foto e firmare i prodotti ufficiali AC Milan.

Il numero di ingressi sarà limitato alle prime 50 persone che si presenteranno dalle 10.00 allo Store di via Aldo Rossi 8, con la possibilità di acquistare il giorno stesso maglie e accessori vari.

Per l'occasione, è prevista anche una iniziativa esclusiva dedicata ai cappellini della collezione New Era lanciata in estate. Dalle 11.00 alle 19.00 e senza limiti di ingresso, avrete l'opportunità di personalizzare il vostro cappellino applicando alcune patch speciali (iniziali, lettere, numeri) rendendolo così ancora più unico.

Per chi si recherà a Casa Milan, con o senza biglietto per il M&G, saranno come sempre aperti anche il Museo Mondo Milan, dalle 10.00 alle 19.00 per una visita nella storia del Club, e il Casa Milan Bistrot, dalle 8.00 alle 17.00 per una pausa nel cuore dell'universo rossonero.