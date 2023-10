Alle 19 gioca il Milan Femminile: al Puma - House of Football arriva la Juve

Si accendono le luci su Milan-Juventus del campionato di Serie A femminile eBay, in programma sabato 7 ottobre alle 19.00 presso il PUMA House of Football. Per questo big match è stato realizzato un programma di intrattenimento pensato per i tifosi che verranno a sostenere le rossonere.

Nel pre-partita spazio alla musica che sarà proposta da uno speaker e dj. Nell'attesa del kick off, e nell'intervallo, tra una canzone e l'altra sarà a disposizione un Food Truck. L'appartenenza ai colori rossoneri è un pilastro del Club e avvicina sempre di più i tifosi alle nostre squadre, ecco perché in tribuna sarà possibile trovare i Clap Banner con tutta la rosa per accompagnare la Prima Squadra femminile del Milan durante tutta la gara.

Ad aspettare l'ingresso in campo delle due formazioni ci sarà la nostra mascotte Milanello che coinvolgerà il pubblico nel dare sostegno alle ragazze di Mister Ganz, mentre gli sbandieratori saranno protagonisti di un piccolo show a bordocampo. E proprio per l'ingresso in campo ogni calciatrice e l'arbitro verranno accompagnati dalle Mascottine, che poi torneranno a sedere in tribuna e a fare il tifo appena prima del calcio d'inizio.

Ora non serve altro che farsi trovare pronti all'appuntamento di sabato 7 ottobre: le rossonere vi aspettano!