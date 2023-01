MilanNews.it

Considerando il pochissimo tempo a disposizione, Stefano Pioli ha pianificato per domani, giorno di Milan-Torino, un ulteriore allenamento mattutino a Milanello; la squadra, dunque, non andrà come al solito in ritiro in hotel a Milano, ma raggiungerà San Siro direttamente dal Centro Sportivo di Carnago.