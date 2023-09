Alle 23.30 USA-Uzbekistan: Pulisic e Musah saranno titolari

Alle 23.30 italiane di questa stasera gli Stati Uniti scenderanno in campo per l'amichevole contro l'Uzbekistan, gara che si giocherà a St. Louis in Missouri. Come riportato dalla ESPN il tecnico americano, nella conferenza di presentazione della gara, ha confermato l'undici titolare che prevederà entrambi i giocatori rossoneri a stelle e strisce: Christian Pulisic e Yunus Musah. Tra l'altro gli USA giocano con un 4-3-3. Ecco la probabile formazione confermata da Berhalter:

Turner

Dest, Richards, Ream, Robinson

McKennie, De La Torre, Musah

Weah, Balogun, Pulisic