Allegri avverte: "Il Napoli sarà molto arrabbiato. Conte in questi momenti di difficoltà tira sempre fuori il meglio"
(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Sarà un Napoli molto arrabbiato. La Supercoppa è un obiettivo anche per loro. Conte in questi momenti di difficoltà tira sempre fuori il meglio dalle sue squadre": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di Supercoppa italiana a Riad contro il Napoli. La squadra di Conte è reduce dal passo falso di Udine e vorrà riscattarsi e, allo stesso tempo, Allegri sottolinea la differenza tra la sfida di campionato di fine settembre che ha visto i rossoneri vincenti e la gara di domani. "Il Napoli è forte, ha qualità in velocità. Ma domani è partita secca, differente da quella del campionato.
Una partita diversa, è una gara secca dove l'obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli - sottolinea Allegri - è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono dei momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì". (ANSA).
