Allegri battibecca con un tifoso: "Non si fischia a prescindere"

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - "Non è da me un'arrabbiatura così ma non mi piace chi fischia a prescindere: bisogna stare tutti dalla stessa parte": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, spiega il battibecco finale con un tifoso presente allo Stadium. "L'80-90% della gente ha capito la situazione, poi c'è chi decide di fischiare Kean, Paredes e De Sciglio - aggiunge l'allenatore bianconero - e questo non va bene, perché era giusto fischiare dopo la sconfitta contro il Monza, ma adesso no". La sua squadra, intanto, ha fatto altri tre passi importanti: "Dobbiamo giocare una gara per volta per arrivare il più in alto possibile - dice Allegri in conferenza dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina -, ma aggiungo anche che saremmo a 44 punti: lo ricordo per chi guarda la classifica e dice che è una stagione fallimentare, magari hanno la memory card piena e si va a sminuire il lavoro dei ragazzi". Giovedì tornerà l'aria d'Europa, anche se sarà Europa League: "Arriviamo al Nantes dopo una bella vittoria in una sfida delicata, i francesi sono una squadra fisica e non sarà semplice" conclude Allegri. parte". (ANSA).