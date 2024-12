Allegri: "Come va con l'inglese? Molto bene..."

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Massimiliano Allegri, presente alla Farnesina per l'inaugurazione della mostra "Sfumature di Azzurro" prova a evitare alle domande sul futuro e se ai giornalisti non risponde se ha parlato con Claudio Ranieri, si lascia sfuggire un "gli americani non mi hanno chiamato" a dei tifosi della Roma presenti che gli chiedono se sarebbe venuto in giallorosso. "Con l'inglese come va? Molto bene", risponde poi l'ex tecnico bianconero che ha dribblato invece le domande sul suo accostamento al West Ham. "Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita", ha detto poi Allegri andando via ridendo. (ANSA).