Allegri e le italiane in Champions: "Milan-Napoli un bene per la Serie A"

Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sporting CP, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche del percorso delle italiane in Champions League: "Io sono contento per ciò che ha fatto l'Inter ieri e stasera vedere Milan-Napoli è un bene per il calcio italiano. Noi evidentemente ci siamo meritati di giocare l'EL, ma faremo di tutto per tornare a giocare in Champions. Non sono assolutamente sorpreso del risultato delle italiane comunque".