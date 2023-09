Allegri: "Ecco quanti punti servono per lo Scudetto"

vedi letture

Una griglia delle altre? Così Max Allegri ha risposto alla seguente domanda in conferenza stampa:



"Penso che quest'anno servano da 86 a 90 punti per vincere lo scudetto. Una griglia è difficile, quello che vale oggi non vale domani: il Napoli è favorito perché ha vinto lo scudetto, il Milan anche ieri ha fatto un'ottima partita. Però siamo solo all'inizio, noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare, sapendo che sarà dura: ci sono anche Inter, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina. Le prime quattro usciranno da queste squadre".