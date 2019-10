Allegri in visita a vescovo Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 30 OTT - L'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri oggi ha fatto visita al vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti, per approfondire il tema di una collaborazione nell'ambito del sociale. Ne dà notizia 'La Settimana tutti i giorni', il giornale on line della Diocesi livornese. "Questa mattina in vescovado un ospite d'eccezione - si legge sul giornale - l'allenatore Massimiliano Allegri. Motivo della visita un confronto con monsignor Giusti per una collaborazione nell'ambito del sociale, in cui il mister livornese è molto impegnato". Allegri, spiegano dalla Diocesi, sostiene infatti molti dei progetti di Caritas Livorno ed in particolare il Villaggio della Carità che si sta ampliando nel quartiere Corea, che ospita la mensa Caritas, il centro ascolto e altri servizi sempre rivolti alle famiglie più deboli e disagiati.