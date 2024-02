Allegri non si nasconde: "L'Inter è favorita, ma adesso occhio anche al Milan"

L'Inter vince 1-0 contro la Juve nel posticipo della domenica sera valevole per la 23^esima giornata di Serie A grazie ad un autogol di Gatti nel primo tempo. Divertente ed equilibrata partita tra le due squadre, con i nerazzurri che pur soffrendo nella ripresa vincono e portano a casa così 3 punti prezioso per il proprio percorso in questo campionato. Della gara di San Siro, aprendo anche una piccola parentesi sul Milan, ha parlato così Massimiliano Allegri a Dazn.

Le sue parole:

Sulla partita

"Non so se è il match point, noi dobbiamo fare il nostro percorso. Sapevamo che l'Inter è forte, il primo tempo è stato bloccato, loro hanno trovato il gol, abbiamo avuto un'occasione simile a campo aperto con Vlahovic. Nel secondo la partita si è spaccata ed è stata più divertente da vedere.

Sulla lotta scudetto

"Nessuno a giugno si sarebbe immaginato che saremmo stati in questa posizione di classifica. Poi per il gioco dei giornalisti è normale dire Inter contro Juventus, ma sono percorsi diversi. Noi siamo arrabbiati perché abbiamo perso una partita che potevamo rimettere in piedi. L'Inter è favorita per lo Scudetto, ma c'è anche il Milan e qui bisogna stare attenti ad ogni imprevisto possibile".