Allegri, rabbia per frasi presidenti

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore". Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur. "Non parlo degli arbitri. Banti ha arbitrato bene, ma succedono cose... - ha aggiunto il tecnico bianconero -. Ci sono dichiarazioni pesanti di responsabili di società verso arbitri, si fa i moralizzatori e poi si fa così. Allora mi arrabbio anch'io, non va bene. Sono amareggiato... In Italia tanto non si migliorerà mai nonostante certe belle parole".