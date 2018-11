Allegri su Higuain: "Ha dato tantissimo alla Juventus ma abbiamo fatto una scelta, grande acquisto del Milan"

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza alla vigilia di Milan-Juventus, ha parlato di Gonzalo Higuain, domani avversario dei bianconeri: "Più che avvelenato giocherà da ex. E' un giocatore che ha dato tantissimo alla Juventus, è stato determinante per noi. Abbiamo fatto una scelta ed il Milan ha fatto un grande acquisto, Gonzalo è uno dei centravanti migliori al mondo".