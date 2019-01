Allegri: 'Su razzismo ci si riempie la bocca di slogan'

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "Quali sono le novità sul problema degli stadi? Hanno detto le solite robe per riempirsi la bocca". Dura presa di posizione di Massimiliano Allegri sulla possibilità di fermare le partite in caso di razzismo sugli spalti. "Non bisogna spaccare l'atomo: ci sono strumenti capaci di andare a prendere chi si comporta male - osserva -. Se non sbaglio e se non ho cattiva memoria, chi tirò la banana a Sterling non può più entrare negli stadi. In Italia hanno paura di prendere decisioni importanti, perché impopolari".