Allegri tiene alta l’attenzione: “Pericoli principali? Atteggiamento e superficialità, guai ad abbassare la guardia”
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Massimiliano Allegri ha commentato nella conferenza stampa per partita tenutasi ieri in quel di Milanello la partita che la sua squadra giocherà questa sera contro il Cagliari.
Nel corso della conferenza stampa pre-partita, tenutasi ieri pomeriggio nel centro sportivo di Milanello, l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha commentato così la sfida di questa sera.
Sui rischi: "Domani corriamo solo un pericolo: l'atteggiamento e un po' di superficialità. Dopo Genoa, quando abbiamo passato una settimana molto intensa a livello di tensioni. Domani l'errore da non commettere è di affrontare la partita con meno attenzione. L'atteggiamento sarà fondamentale, dobbiamo fare le stesse cose fatte a Genova. Ormai i social, tutti parlano, fanno, discutono. Noi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo finale e vanno portate dalla nostra parte tutte le critiche fatte".
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