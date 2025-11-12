Allegri torna da Sinner: Max alle ATP Finals a sostenere Jannik anche quest'anno

Max Allegri lo ha rifatto. A un anno esatto di distanza, il tecnico del Milan torna a sostenere Jannik Sinner, fuoriclasse del tennis italiano, che questa sera gioca la seconda gara del suo gruppo alle ATP Finals di Torino, la più complicata sulla carta contro il tedesco Zverev. Il 13 novembre dell'anno scorso Allegri era andato a tifare Jannik e avevano fatto il giro del mondo le immagini del loro saluto nel post partita, con dei saluti molto amichevoli e grandissimi sorrisi.

Al netto di come andrà la partita di questa sera, oggi ci si aspettano sorrisi ancora più larghi dal momento che quest'anno Massimiliano Allegri è di nuovo allenatore del Milan, squadra di cui Jannik è un grandissimo tifoso (mai nascosto). Oggi in tribuna, a incitare Sinner, anche un'altra milanista dichiarata come Federica Brignone, leggenda dello sci italiano.