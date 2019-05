Allegri,futuro? Una pausa può farmi bene

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - "Ora non so niente, so solo che bisogna andare in campo domani e festeggiare. Poi del futuro vedremo, magari una pausa può farmi bene, ho bisogno anche di riposare. Vedremo dopo il 15 luglio, bisogna valutare le proposte, se ci saranno, altrimenti mi occuperò un po' più a me stesso, ai miei figli, alla mia compagna, a mio padre e a mia sorella, a quegli scellerati dei miei amici". Così Massimiliano Allegri ai giornalisti che nella sala stampa dell'Allianz Stadium gli chiedono come immagina il suo futuro.