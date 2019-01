Allegri,Juve non è favorita in Champions

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Ad Allegri non piace che si parli troppo di Champions. "Non sta scritto da nessuno parte che la Juve è la megafavorita, si parla come se si dovesse aspettare solo il 1° giugno. Sento e ascolto - dice il tecnico bianconero - ma avere questo approccio è da folli, così la Champions si vive di nuovo come non va vissuta. E' un obiettivo, come il campionato, la Coppa Italia, speriamo di vincerla quest'anno, ma anche al mio primo anno alla Juve mi auguravo di conquistare la Champions".