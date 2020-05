Allenamenti di squadra, atteso il sì del Cts. Lombardia caso speciale

Ancora poche ore di attesa, poi il Comitato tecnico-scientifico ufficializzerà il suo parere favorevole alla ripresa degli allenamenti di squadra per il calcio. Per prima cosa, l'intera squadra dovrà essere sottoposta ai test molecolari, a quel punto potrà scattare il ritiro blindato che durerà almeno due settimane, senza possibilità di contatti con l'esterno.

Nuova positività - Terminato il ritiro, tornerà d’attualità il problema di gestire un’eventuale nuova positività. Il Comitato tecnico-scientifico, per questa ipotesi, non transige: vuole una quarantena allargata, sia per il contagiato, ma anche per tutti coloro con cui è entrato in contatto. Tale vincolo avrebbe un impatto soprattutto sulla ripartenza del campionato, perché la scoperta di un nuovo malato tra i calciatori obbligherebbe a stoppare di nuovo tutto.

Allarme Lombardia - Discorso a parte per la Lombardia, la regione più colpita dal Coronavirus. Il Governatore Attilio Fontana potrebbe anche decidere, in futuro, di non autorizzare le partite sul suo territorio. Significa che per le gare casalinghe di Inter, Milan, Atalanta e Brescia andrebbero trovate altre sedi. Se non altro, la Lega si è già mossa in questo senso, individuando 5-6 stadi utilizzati in serie B che potrebbero trasformarsi in location alternative. Lo riporta Il Corriere dello Sport.