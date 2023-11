Allenamento mattutino per il Milan a Milanello: sarà il primo vero verso il Lecce

Oggi si inizia a fare sul serio in vista della prossima partita di campionato che il Milan giocherà sabato alle 15 al Via del Mare di Lecce. I rossoneri si troveranno oggi a Milanello per un allenamento mattutino agli ordini di Stefano Pioli. Obiettivo: prepararsi al meglio per dare continuità al risultato di Champions anche in campionato, prima di salutarsi per una nuova sosta per le nazionali.