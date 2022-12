"Almeno adesso conosce il mio nome", Weghorst replica agli insulti presi da Messi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Wout Weghorst è stato suo malgrado protagonista ai Mondiali del post partita di Olanda-Argentina, dove un Lionel Messi piuttosto alterato gli ha dato del "Bobo", ossia dello "stupido" nello slang argentino. L'attaccante, dopo un finale incandescente di partita, ebbe il torto di chiedergli la maglia. Tornato al Besiktas e subito in campo ieri sera per una partita di Coppa di Turchia, l'olandese ha dichiarato: "Per me sono tutti uguali, darò tutto con chiunque. Ci sono stati dei momenti (di tensione) tra di noi. Penso che non abbia apprezzato e ne sia rimasto un po' sorpreso. Ho molto rispetto per lui, è li migliore o uno dei migliori di sempre. Volevo mostrargli rispetto dopo la partita, lui non era disposto ad accettare. Era ancora un po' arrabbiato con me. In compenso vedo come cosa positiva il fatto che sappia il mio nome. Evidentemente ho fatto qualcosa di giusto".