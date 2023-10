Altafini al Festival dello Sport: "Per il campionato è presto, ma spero che il Milan rimanga primo fino alla fine"

Josè Altafini, presente al Festival dello Sport a Trento, ha parlato di alcuni temi, a cominciare dal libro Istantanee di un campione. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non è che racconta la mia vita, parla dei tanti personaggi che ho incontrato e che ho avuto la fortuna di incontrare. Per me è un tesoro".

Qual è stato l'incontro più importante?

"Sono tanti, dico Pelè".

Uno sguardo al campionato?

"Troppo presto, c'è troppa incertezza".

Il caos scommesse?

"Non so niente, ho chiesto informazioni ma nessuno mi ha saputo dire".

Il Napoli?

"Il Napoli è grande. Garcia? Succede, un allenatore può essere in discussione, ma può recuperare".

Il Milan primo in classifica?

"Spero ci rimanga fino alla fine".